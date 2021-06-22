Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Soma ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 85 yaşındaki yaşı kadın gözaltına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, G.K. isimli kadının evinin bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine yaşlı kadının evinin bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, boyları 20 ila 165 santimetre arasında değişen 128 Hint kenevirine el koydu.
Gözaltına alınan yaşlı kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hint Keneviri
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