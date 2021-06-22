Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 01:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 41,77 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden son durumu @trthaber muhabiri Sebiha Arslan aktardı.https://t.co/zx4uSJNKZb pic.twitter.com/vuoBC3hVMx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021
"Olumsuz bir ihbar ulaşmadı"
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: AFAD Deprem Son Dakika
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