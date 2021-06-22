Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 03:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkışan çocuk kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir çocuk, oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı. Çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde, 5 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken, kanalizasyon borusuna sıkıştı.
Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Çocuğun sağlık durumu iyi
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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