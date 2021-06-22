Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir apartmanda yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangını da kısa sürede söndürdü.
Selimzade Caddesi Baltacı Çıkmazı'ndaki 6 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.
Apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bu kişiler Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
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