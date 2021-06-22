Buca Koop Mahallesi 1409 Sokak'ta polis memuru M.K, evinin balkonunda otururken, sokakta bulunan çocukların yanlarındaki sokak köpeği ile parkta oturan İsmail K'yı korkuttuğunu gördü.

Bunun üzerine istirahatli polis memuru, parktaki çocukları ikaz ettikten sonra yanlarına gitti.

Yaralanan polisin durumu iyi

Burada çıkan tartışmada polis memuru M.K, 15 yaşındaki E.Y. tarafından karnından ve bacağından bıçaklandı.

Durumu gören yakınları M.K'yı otomobil ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.