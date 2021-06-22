Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 04:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zehir taciri 2 kişi tutuklandı
Aydın ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada polis, daha önce uyuşturucu madde ile yakalanan ve serbest bırakılan U.B.’yi takibe aldı.
Yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde şüphelerin oluştuğu U.B., H.Y. ve G.S.’nin Didim ve Manisa’da olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Dün sabah, polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. U.B.ve H.Y. Didim’de yakalanırken, Manisa’daki adreste bulunamayan G.S.’nin ise yakalama çalışmaları sürüyor.
H.Y. ve U.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu Polis
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