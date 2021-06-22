Bu sabaha karşı, uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon olan, "Narko-Terör Finans-2" operasyonu başlatıldı.

105 kişiye yönelik yapılan operasyon, Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Operasyonun, Diyarbakır Lice, Hazro ve Kocaköy İlçelerinde uyuşturucudan elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik olarak yapıldığı aktarıldı.

Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik unsurlarından oluşan 1200 personel katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar oldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.