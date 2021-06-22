Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Vatandaşların sel, su baskını, ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olması gerekiyor.
İç Anadolu Bölgesinde, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yerel kuvvetli sağanağın öğle saatlerinden itibaren görüleceği bölge genelinde, hava sıcaklığının ise 2 ile 4 derece azalacağı ön görülüyor.
Sel ve fırtına uyarısı
Yağış sırasında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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