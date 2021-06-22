Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ağrı Dağı'ndan vadiye çamur aktı
Ağrı Dağı'nda buzullar eriyince zirveden kopan çamur ve taş kütleleri sele dönüştü. Vadiden akan çamur seli kameraya yansıdı.
5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısı.
Yaz aylarındaki kuraklık, zirvedeki buzulları eritmeye başladı. Dağdan kopan taş ve çamur kütleleri, dağın kuzey yamacında bulunan Cehennem Vadisi'ni kapladı.
Ovaya akan çamur seli, bölge sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi.
Etiketler: Sel
Son Haberler
- 12:42
- 12:34
- 12:34
- 12:14
- 11:55
Sıradaki Haber
Ege'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz