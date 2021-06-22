Rusya, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırdı. İlk turist kafileleri ise yasağın kalktığı gün sabaha karşı Antalya'ya indi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Moskova Belediye Başkanı'nın Moskova'da delta varyantının hızlı bir şekilde yayıldığını söylediğini hatırlattı.

"Rusya’daki dalganın Hint varyantı denilen delta varyantına bağlı olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla Rusya'dan gelen turistlerden PCR testi isteme konusunu bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor" diyen Prof. Balık, sadece Rusya değil delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden gelecek olan turistler için de bu uygulamanın devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Prof. Dr. Balık, bu anlamda titiz davranılması gerektiğini, aşılama oranları yükselene kadar delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden gelenlerde PCR testinin zorunlu olması gerektiğine vurgu yaparak, "Hatta bazı ülkeler iki test istiyor. Birincisi; turistin kendi ülkesinde test yaptırmasını ve o test olmadan uçağa almıyorlar. İkincisi de kişi havaalanına indiğinde PCR testi yapılıyor. Ve otele varana kadar bu testin sonucu çıkmış oluyor. Eğer test sonucu negatif çıkarsa otelde serbest kalabiliyor. Eğer değilse de otelde karantinaya alınmak zorunda kalıyor bu turistler" dedi.

Rusya'dan Türkiye'ye girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu istenmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Girişlerde aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilememesi durumunda 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu istenecek.