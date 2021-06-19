Çocuklarda duruş bozukluğunun en büyük iki sebebi, sosyal medya kullanımı ve uzaktan eğitimle ekran önünde hareketsiz geçirilen saatler olarka görülüyor.

Eklemde küçük bir ağrıyla başlayan şikayet kısa sürede vücuda yayılıyor. İhmal edildiğinde ise kronikleşiyor. Koronavirüs gölgesinde geçen son bir yılda duruş bozukluklarından kaynaklı eklem ağrısı şikayetleri arttı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, "Bu son bir bir buçuk yıl içinde bu çocukların okuldaki eğitimi takip etmeleri bir sandalye üzerinde altı yedi saat... Ciddi sırt ağrıları bel ağrıları şekil bozuklukları duruş bozuklukları çok fazla" diyor.

Duruş bozukluğu nasıl önlenir?

Çalışma ortamında alınacak küçük önlemlerle duruş bozukluğunun önüne geçmek mümkün. Şehirlioğlu, duruş bozukluğunu önlemek için tavsiyelerde bulundu.

"Bilgisayar karşısında kollarınızı koyacağınız yer bile önemlidir. Çünkü o kadar çok sinir sıkışmalarıyla karşılaşıyoruz ki kollarda. Eğilerek değil bir kere karşınıza gelerek görmek durumundasınız. Bel çukurluğunu koruyacak büro tipi koltuklar, iskemleler çok daha faydalı olacaktır"

Ders aralarında mutlaka ev içinde yürüyüş ya da egzersiz yapılmalı.

Omurgaya binen yükü artırıp duruş bozukluğunu tetikleyen bir diğer unsur da fazla kilo. Uzmanlar ebeveynleri çocuklarını fast food tipi beslenmeden olabildiğince uzak tutmaları konusunda uyarıyor.