Kazaların ardından yaralıya müdahalede her saniye hayati önem taşıyor.

Bu amaçla İstanbul'da kurulan "Motosikletli ambulans" ekipleri, bir yıldır araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapıyor.

Ekipler, araç girişinin pek mümkün olmadığı alanlardaki vakalara da müdahale ediyor.

"İlk müdahale için tüm ekipman mevcut"

Selelerinde normal bir ambulanstaki tüm tıbbi cihaz ve ekipmanların bulunduğu "Motosikletli ambulans"lar, gerektiğinde olay yerine ambulans çağırıyor. Bazı görevlerde ise ambulansa bile ihtiyaç duymadan hastalara müdahale ederek tedavilerini gerçekleştiriyor.

Ömer Cümen de bir yıldır "Motosikletli ambulans"ta paramedik olarak görev yapıyor. Motosiklet tutkusunun çocukluktan geldiğini söyleyen Cümen, "Motosikletli ambulans" ekiplerinde görev yapmaktan oldukça memnun.

"Amacımız; vakaya hızlı bir şekilde ulaşıp müdahale etmek"

"2017 yılında paramedik olarak İstanbul'da göreve başladım. Son bir senedir de Beyoğlu motorize ekiplerde çalışıyorum. Amacımız; her zaman vakaya hızlı bir şekilde ulaşıp müdahale etmek. Trafiğin yoğun olduğu ve araç girişinin mümkün olmadığı alanlarda hastalara hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Vakalara saniyeler içinde ulaştığımız zamanlar oluyor. Çoğu zaman trafiğe kapalı ve araç yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda görev yapıyoruz. Bu alanlarda motosikletler bize ve vatandaşlara çok fazla avantaj sağlıyor. Normalde sabit görev noktalarımız var ancak şeflerimizle görüşüp trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de nokta görevi yapıyoruz. Taksim, Beşiktaş, Sultanahmet, Mecidiyeköy gibi bölgeler en çok görev yaptığımız yerler arasında.”

"İlk müdahale altın değerindedir"

Ambulansta bulunan birçok tıbbi malzemenin motosikletlerinde de mevcut olduğunu söyleyen Cümen, "Motosikletlerimizde minimal düzeyde malzeme var. Ambulanslarda adet sayısı 10-20 ise bizde 1-2'dir. Malzemelerimiz bittikçe de merkeze gidip tedariğimizi yapıyoruz. Malzeme olarak; ileri yaşam desteğini yapabileceğimiz her türlü malzememiz motosikletimizde mevcut. Bizim ağırlıklı olarak çıktığımız vakalar; yüksekten düşmeler ve trafik kazaları oluyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yapıyoruz ama araca bindirip götürme imkanımız yok. O noktada hastayı stabil hale getiriyoruz, o süre zarfında da ambulans ekibi bölgeye geliyor ve sevkini yapıyoruz. İlk müdahale hasta açısından altın değerindedir. İlk 10 dakika kalbi duran hasta için çok ciddi önem arz eder. Bu altın dakikalarda biz en hızlı hizmeti verdiğimiz için hep hastaların yanındayız ve onları hayatta tutmak için çabalamaktayız" dedi.

"Yapılabilecek her türlü müdahaleyi yapıyoruz"

Hastalara yardımcı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Cümen, şöyle devam etti:

"Taksim Camii'nin inşaatında bir kesi vakasına gittik. Arter kanaması olarak bize ihbar geldi. Olay yerine gittiğimizde kanamasını durdurduk. Zaten bayılma düzeyine gelmişti hasta. Serumlarla destekledik ve boyunluk takarak gerekli önlemleri aldık. Ekip ulaştığında hastayı sadece hastaneye nakletti. Ambulans gelene kadar yapılabilecek her türlü müdahaleyi yaptık. Bu durumlarda gerçekten işlevsel olarak görev yapıyoruz."

"İlk zamanlar bizi polis sanıyorlardı"

Trafikte görev yaptıkları sırada vatandaşların zaman zaman kendilerini polis sandıklarını söyleyen Cümen, bunun zamanla aşıldığını vurguladı.

"İlk başlarda trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev yaparken vatandaşlar bize pek alışık değildi. Yavaş yavaş bizi tanımaya başladılar. Özellikle mavi çakarları artık öğrenmeye başladı İstanbul halkı. Başlarda bizi polis sanıyorlardı. Trafikle alakalı olumsuz bir durum olduğunda özellikle bizi durdurup şikayette bulunan bile oluyordu. Vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Umarım bizlere ihtiyaçları kalmaz. İhtiyaçları olduklarında da biz her zaman yanlarındayız."