Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliği ile geliştirilen inaktif aşı Faz 3 aşamasında.

İnsan üzerindeki son çalışmalar için gönüllü başvuruları alınmaya başladı.

Yerli İnaktif koronavirüs aşısının faz-3 klinik çalışmaları için gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden alınıyor. Gönüllü olmak isteyenler için web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Aşının etkinliği konusundaki çalışmalar faz-1 ve faz-2 aşamasından faz-3’e geçmeye yetecek yeterliliktedir ve oldukça da iyidir” dedi.

"Gönüllü çalışmaları olumlu giderse kullanıma uygun hale gelecek"

Gönüllü aşılamaları gelecek hafta başlıyor.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yerli aşının kullanım zamanıyla ilgili bilgi verdi:

“Binin üzerindeki gönüllü Üzerinde yapılacak çalışmaların sonuçları da her şey olumlu giderse kullanıma uygun hale gelip üretime geçilecektir. Bunun içinde faz-3 çalışmasında yaklaşık iki üç aylık bir zaman dilimi yani Eylül ayının sonuna kadar bir zamana ihtiyaç var.”

Hatırlatma dozu olarak kullanılacak

Çalışma sonuçlarına göre inaktif aşının sonbahar döneminde kullanılması bekleniyor. Türk aşısı klinik çalışmalara göre önce hatırlatma dozu olarak kullanılacak.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yerli aşının hatırlatma dozu olarak da kullanılabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Ölü virüs aşısı olması nedeniyle daha önce kullanılan aşıların hatırlatma dozu olarak yapılabileceği gibi daha önce hiç aşı olmamış insanlara da birinci ve ikinci doz olarak ilk aşı dozu olarak yapılabilir. Çünkü önümüzdeki kış dönemi içerisinde de aşı ihtiyacı devam edecek gibi görülmektedir.”