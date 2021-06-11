Songül Özsöz, okul öncesi öğretmeniydi. 24 yaşındaki Özsöz, attan düşerek ağır yaralandı.

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Songül öğretmen, sağlığında organlarını bağışlamıştı. Aile de onay verince 5 saatlik operasyonla organlar alındı.

Beyin ölümü gerçekleşen öğretmenin organları 2 kişiye umut oldu

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakım ünitemizde tedavisi devam etmekteydi. Beyin ölümü tanısı konulması üzerine gerekli hazırlıklar tamamlandı. Aile ile görüşmeler planlandı ve organları alındı. Gerekli konsültasyon işlemleri yapılarak, başarılı bir operasyonla genç kızımıza ait karaciğer ve böbrek alınarak ihtiyaç sahibi hastalara nakledilmek üzere yola çıkarılmış oldu."

Karaciğer ve bir böbrek Samsun'a, diğer böbrek ise Trabzon'a gönderildi.

Genç kızın cenazesi ise İliç ilçesinde toprağa verildi.

Organ bağışı 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da da beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki Havva Alın'ın ailesi organlarını bağışladı.

Organlar, 7 hastaya nakledilmek üzere, İstanbul, Samsun, İzmir ve Sivas'a gönderildi.