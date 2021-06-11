Koronavirüs sürecinde çocuklar ne parka gidebildiler ne de okula. Bu dönemi evinde geçiren çoğu çocuk vaktinin büyük çoğunluğunu ekran karşısında geçirdi.

Uzmanlara göre, çocukların ekran karşısında geçirdiği vakit boyunca karşısında muhatap bulamaması beyin fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor.

"Tepki alamayınca, iletişimden kopuyorlar"

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Neil Serem Yılmaz, ekran karşısında uzun saatler vakit geçiren çocukların psikolojisini şöyle değerlendiriyor:

"Çocuk tek taraflı, aslında bir cevap alamadığı, tepkilerinin karşılıksız kaldığı bir şeyin içine düşüyor. Bu yüzden çocuk içine dönebiliyor, donabiliyor, iletişim alanından geri çekilebiliyor.

Karşısında iletişim kurabileceği canlı bir varlık yok. Sadece alıcı olduğu ve pasif konumda olduğu bir şey. Çocuk tepki verip cevap alamayınca, bir süre sonra çocuk aslında bir şey dememeye başlıyor."

"Ekran karşısındayken yediklerinden bir şey anlamıyorlar"

Çocukların özellikle yemek yerken ekrandan uzak tutulması gerekiyor.

Psikolog Yılmaz, "Bir ekran olduğunda karşısında çocuk hipnotize oluyor ve sadece verilen karşısında ağzını açıyor. Doyduğunu fark edemiyor, ne yediğini fark edemiyor. İsteyip istemediğini bilmiyor" diyor.

3 yaşından itibaren çocukların en temel ihtiyaçlarından biri sosyalleşmek olduğu ifade ediliyor. Bunun için de çocukların, açık havada maske ve mesafe kurallarına uyarak yapılacak aktivitelerle ekrandan uzak tutulmaları öneriliyor.