Toplumsal bağışıklığın oluşması için çok önemli olan aşı çalışmalarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarına da bağlı olarak daha rahat günlerin gelebileceğini söyledi.

"5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden."

"3'üncü doz aşılar temmuz-ağustos aylarında mümkün"

Prof. Dr. İlhan, bağışıklığın uzun süreli olması için planlanan pekiştirme aşısına temmuz ve ağustos ayında başlanabileceğine işaret etti.

"Üçüncü doz aşıyı pekiştirici olarak düşünmek gerekiyor, bağışıklığın daha uzun olmasını amaçlıyoruz. Önce nasıl sırayla başlandıysa nasıl önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile devam ettiyse aynı şekilde uygulanması düşünülebilir. Dünyada aşıda 9 aylık bir deneyim var. 'Ne zaman yapıldığında acaba aşı ne kadar çok etki yapıyor' bunun sonuçlarına göre bu ay içinde bu da belli olacaktır.

Sağlık çalışanlarının aşılanması, 65 yaş üstü ile beraber ocak ayında başlamıştı, ikinci dozları şubatta yapıldı. Hesabı yaptığımızda temmuz-ağustos aylarında 3'üncü doz aşının da yapılmasının mümkün olacağını düşünebiliriz. Burada sıra benzer bir sıra ile gidecektir. Güz dönemi gelmeden özellikle en riskli meslek grubu olan sağlık çalışanları ve daha ileri yaştakilere yapılması ile beraber sürecin pekiştirici olacağını düşünüyorum."

"Aşılanmış olsak da tatilde kurallara uymaya devam edelim"

Prof. Dr. İlhan, tatil sezonunun başlaması ile tatilcilere de uyarılarda bulundu.

"İki görüş ile bu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Geçen yıl yaşadığımız bir deneyim var. Geçen yıl haziran ayından sonra açılmanın başlaması ile beraber özellikle Kurban Bayramı sonrasında memlekete, izne giden vatandaşların daha sonra büyük şehirlere dönmesi ile birlikte çok zor günler yaşadık ama bu sefer farklı bir durumdayız. Hem koronavirüs ile ilgili ciddi bilgiye sahibiz hem de ciddi bir aşılanmamız var. Bu, 'Her şey rahat, gideyim tatilde kurallara uymayayım' anlamına gelmiyor. Biraz daha dikkatli olarak; ama bir parça da içimiz rahat olarak tatil yapmak mümkün elbette. Tatile gittiğimizde aşılı olsak bile açık alanlarda risk biraz daha düşük ama çok kalabalığa karışmamaya, kapalı alanlara gittiğimizde aşılı olsak da olmasak da maske ve fiziksel mesafeye dikkat edersek daha güvenli yaz dönemi yaşayacağımıza inanıyorum."