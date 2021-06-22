Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Radar denetiminde 15 bini aşkın hız ihlali tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi.
Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kuralları, yasaklar ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 19-20 Haziran'da eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde 15 bin 602 kişinin hız ihlali yaptığı belirlendi ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında "aşırı hız" geliyor. Denetimler sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını 2 bin işçi üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz