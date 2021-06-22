Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kuralları, yasaklar ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 19-20 Haziran'da eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 15 bin 602 kişinin hız ihlali yaptığı belirlendi ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında "aşırı hız" geliyor. Denetimler sürüyor.