Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de tarihi eserler satmak isteyen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin aracında, Roma dönemine ait mühür, baykuş figürü ve bronz kadın heykeli ele geçirildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin aracı, Sivrihisar'da durduruldu.
Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait mühür, bronz kadın heykeli ve baykuş figürü ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser
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