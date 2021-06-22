Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da denize girenlere müsilaj uyarısı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'daki mavi bayraklı plajlara müsilaj nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarı tabelaları koyuldu.
Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla (deniz salyası) ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması sürüyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, il genelinde bulunan mavi bayraklı plajlardaki faaliyetleri müsilaj nedeniyle halkın sağlığını gerekçe göstererek durdurdu.
Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından "Tüm halkımıza önemle duyurulur' başlığını taşıyan levhalar asıldı. Halk bu levhalarla denize girmemesi konusunda uyarıldı.
Ancak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin uyarısına rağmen, halk, mavi bayraklı plajlarda denize girmeye devam etti.
Etiketler: Müsilaj
Son Haberler
- 17:31
- 17:29
- 17:28
- 17:14
- 17:16
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz