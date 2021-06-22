Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla (deniz salyası) ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması sürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, il genelinde bulunan mavi bayraklı plajlardaki faaliyetleri müsilaj nedeniyle halkın sağlığını gerekçe göstererek durdurdu.

Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından "Tüm halkımıza önemle duyurulur' başlığını taşıyan levhalar asıldı. Halk bu levhalarla denize girmemesi konusunda uyarıldı.

Ancak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin uyarısına rağmen, halk, mavi bayraklı plajlarda denize girmeye devam etti.