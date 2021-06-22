Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya ve Hollanda'da 7 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan bilgiler sonucu İtalya ve Hollanda'da bu ay 6 ton esrar ile 1 ton 271 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir."
Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde;— Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) June 22, 2021
İtalya’da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain,
Hollanda’da ise 145 kilogram kokain ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/XFes8HOPTg
Etiketler: İtalya Narkotik Uyuşturucu
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