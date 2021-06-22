Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haftalık harita açıklandı: Kütahya zirvede
İllere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Haritaya göre en çok vaka Kütahya'da.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/xBYWcpfxQo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.
Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.
Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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