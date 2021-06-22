Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif COVID-19 aşısı "TURKOVAC"ın ilk doz uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
"İlk doz uygulandı"
Bakan Koca, "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" dedi.
Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız. pic.twitter.com/V6Kz9JAZSh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021
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