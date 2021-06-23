Bakan Varank, gazeteci Uslu'yu evinde ziyaret etti
Gazeteci Mustafa Uslu'ya saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı, üçü serbest bırakıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteci Uslu'yu evinde evinde ziyaret etti.
Gazeteci Mustafa Uslu iyi Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülerken saldırıya uğramıştı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi.
Uslu'ya saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 1'i tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Uslu'ya yönelik saldırı büyük tepki çekti.
Bakan Varank, Uslu'yu ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mustafa Uslu'yu evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Varank, "Bir imar yolsuzluğunu bir partinin grup başkan vekili yapıp ben bunun takipçisi olacağım, özür diliyorumla geçiştiremez. Bunun bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da bedelini ödemesi lazım" dedi.
Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı
Saldırı, grup toplantısı çıkışında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu.
Bu esnada gazeteciler ve Akşener'in korumaları arasında arbede yaşandı.
Gazetecilerden sessiz eylem
Meslektaşları da gazeteci Mustafa Uslu'ya destek verdi. Meclis'te Lütfü Türkkan'a karşı sessizlik eylemi yaptılar.
Saldırının gerçekleştiği çiftlikte işlemlere devam edildi. Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı.