Gazeteci Mustafa Uslu iyi Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülerken saldırıya uğramıştı. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi.

Uslu'ya saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 1'i tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Uslu'ya yönelik saldırı büyük tepki çekti.

Bakan Varank, Uslu'yu ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mustafa Uslu'yu evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Varank, "Bir imar yolsuzluğunu bir partinin grup başkan vekili yapıp ben bunun takipçisi olacağım, özür diliyorumla geçiştiremez. Bunun bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da bedelini ödemesi lazım" dedi.

Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı

Saldırı, grup toplantısı çıkışında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu.

Bu esnada gazeteciler ve Akşener'in korumaları arasında arbede yaşandı.

Gazetecilerden sessiz eylem

Meslektaşları da gazeteci Mustafa Uslu'ya destek verdi. Meclis'te Lütfü Türkkan'a karşı sessizlik eylemi yaptılar.

Saldırının gerçekleştiği çiftlikte işlemlere devam edildi. Kaçak yapıların yıkımı tamamlandı.

