Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın yönetiminin en zorlu günleriydi. Birazdan bu dönemin açtığı hasarla ilgili bazı bilgileri paylaşacağım. Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.

Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Benzer birçok hastalığın teşhisinde azalış olurken o hastalığa bağlı kayıplarda artış yaşadık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Benzer birçok hastalığın teşhisinde azalış olurken o hastalığa bağlı kayıplarda artış yaşadık.https://t.co/lENQeYc8VK pic.twitter.com/ofw0usTug1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

18 yaş üstüne aşılama başlıyor

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin. Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek. Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek.

[Aşılama çalışmaları]Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.https://t.co/lENQeYc8VK pic.twitter.com/3i4g73A1fu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

Delta varyantı 16 ilde görüldü

Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunu biliyoruz. Gelecek süreçte iki aşı arasında 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebiliriz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Delta Plus ile ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Ama Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. pic.twitter.com/sYGEcF3Jps — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.

[Aşılama çalışmaları]Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımızın olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar yüzde en az 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz. pic.twitter.com/NrgTnag7YL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

"5 milyon doz aşı daha gelecek"

Pazartesi ve salı günü 5 milyon doz aşı daha gelecek.

Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.

"Zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamayacağız"

Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamak istemiyoruz. Herkesin kendi güvenlik çemberini almasını istiyoruz. Daha hassas olmalarını talep ediyoruz.

Aşı konusunda vatandaşımızı ikna etme çabası içinde olacağız. Vatandaşımız bu süreçte aşıya olması gerektiği kadar rağbet etti. Yüzde 80'in üzerinde bir aşılama olacağına inanıyorum. Aşı konusunda ciddi bir sorunun olmadığına inanıyorum. Gerekirse mobil ekiplerimizi artırarak vatandaşlarımızı ikna etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.