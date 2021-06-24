Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Şartlar sağlanırsa güvenliği sağlamaya devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili, "Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:
Gerekli şartlar sağlanırsa güvenliği biz yürütmeye devam edeceğiz. ABD heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor, şu an için alınmış bir karar yok.
Yunan komşularımızın beyhude silahlanma çabalarında en büyük zararı Yunan halkı görmektedir. Bizim kimsenin hakkında hukukunda gözümüz yok. Atina'nın mutabakatlara uymadığını görüyoruz.
Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki haklarımızı korumada kararlıyız, azimliyiz.
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