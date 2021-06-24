Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.

18 yaş üstüne aşılama başlıyor

Yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.

18 yaş altı olup kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençlerin de aşılanmasına 1 hafta 10 gün içinde başlanılacak.

Toplam 44 milyon 658 bin 745 doz aşı yapıldı

Bugüne kadar uygulanan doz sayısı da 44 milyon 658 bin 745'e yükseldi.

İlk doz aşı uygulananların sayısı 30 milyonu aştı, iki doz aşısı tamamlananların sayısı da 14 milyon 654 bin 834 oldu.