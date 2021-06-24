Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti
Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Toplam uygulanan doz sayısı da 44 milyon 658 bin 745 oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.
Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.
18 yaş üstüne aşılama başlıyor
Yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.
18 yaş altı olup kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençlerin de aşılanmasına 1 hafta 10 gün içinde başlanılacak.
Toplam 44 milyon 658 bin 745 doz aşı yapıldı
Bugüne kadar uygulanan doz sayısı da 44 milyon 658 bin 745'e yükseldi.
İlk doz aşı uygulananların sayısı 30 milyonu aştı, iki doz aşısı tamamlananların sayısı da 14 milyon 654 bin 834 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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