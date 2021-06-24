Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 03:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meclis'in çalışma süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeyecek, çalışmalarına devam edecek. Sürenin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir."
Etiketler: TBMM
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