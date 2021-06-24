Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanındaki istişareler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti.
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki ortak güvenlik ve savunma politikaları gayriresmi istişarelerinin 6'ncısı düzenlendi.
İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili Gülin Dinç, AB tarafını ise EEAS Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries temsil etti.
Etiketler: Avrupa Birliği Belçika Dışişleri Bakanlığı
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