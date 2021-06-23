Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesi'nde düzenlenen Sıfır Atık Belgesi takdim törenine katıldı.

"Yeni dünyayı iyileşme süreci bekliyor"

Burada konuşma yapan Emine Erdoğan, "Salgın bu günümüz ve yarınımız için büyük bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra yeni dünyayı iyileşme süreci bekliyor" dedi.

İyileşme için "sıfır karbon ekonomi"yi işaret eden Erdoğan, Avrupa'nın 2050'de hedefinin "karbon nötr" bir kıta olduğunu hatırlattı. Küresel rekabette geri kalmamak için dönüşümün gerekliliğini vurguladı.

"İklim değişikliği görmezden gelebileceğimiz bir konu değildir"

Emine Erdoğan, "Biz de artık ülke olarak, kendi dönüşüm süreçlerimizi hızlandırıyoruz. Bu, önümüzdeki tercihlerden biri değil, bilakis başlı başına bir zorunluluktur. İklim değişikliği, halının altına süpürüp, görmezden gelebileceğimiz bir konu değildir" açıklamasını yaptı.

"Ortak şuurla dünyayı iyileştireceğiz"

Roketsan'a Sıfır Atık Belgesi takdim töreninde kürsüye çıkan Erdoğan, "Ortak şuurla dünyayı iyileştireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Televizyon açtığımızda çevre felaketleri ile ilgili haber almadığımız bir gün geçmiyor. Doğa üzerindeki stresi kaldıramadığını çok açık bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.

Sözü "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarına getiren Erdoğan, 2023'e kadar projenin Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmış olacağını söyledi.