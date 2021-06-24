Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığından teknik heyet ile Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumu ele alınacak.

Havalimanının işler tutulmasına yönelik yapılacaklar değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ABD'li heyet görüş alışverişinde bulunulacak.

Konu, Erdoğan ile Biden'ın baş başa görüşmesinde de ele alınmıştı

ABD Afganistan'dan çekilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.