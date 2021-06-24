Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 02:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den bir heyet Türkiye'ye geliyor: Kabil Havalimanı görüşülecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili önemli bir adım atılıyor. Bu kapsamda ABD'den teknik bir heyet bugün Türkiye'ye gelecek.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığından teknik heyet ile Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumu ele alınacak.
Havalimanının işler tutulmasına yönelik yapılacaklar değerlendirilecek.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ABD'li heyet görüş alışverişinde bulunulacak.
Konu, Erdoğan ile Biden'ın baş başa görüşmesinde de ele alınmıştı
ABD Afganistan'dan çekilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.
Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.
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