Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını paylaştı.

Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 100 binde vaka sayısı en yüksek iller Ağrı, Bitlis, Siirt ve Kütahya olarak kaydedildi. COVID-19 vaka sayısında en yüksek artış 155,57 ile Ağrı'da görüldü.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/Zq768qVpYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

En düşük vaka oranları ise Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana'da gerçekleşti.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

Haftalık vaka Ankara, İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

"Salgının sonu aşı ile geliyor"

Bakan Koca, salgının sonunun aşı ile geldiğini belirterek, "Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" uyarısında bulundu.