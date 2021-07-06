Onları ne dar sokaklar ne de trafiğin kilitlendiği yollar durduruyor.

Onlar Emniyet'in engel tanımayan Motosikletli Polis Timleri: Yunuslar.

Her gün yüzlerce suçu önlüyor. Olaylara en hızlı şekilde müdahale ediyorlar. Ancak Yunuslar ekibinde yer almak kolay değil.

TRT Haber ekibi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde, mesaileri motosiklet üstünde geçen Yunuslar'ın zorlu eğitimlerine ve olaylara müdahale sürecine tanıklık etti.

Zorlu eğitimlerden geçiyorlar

Yunuslar, Emniyet teşkilatındaki binlerce gönüllü arasından titiz elemeler sonucu seçiliyor. Güne sporla başlayan kursiyerler parkur eğitimleriyle devam ediyor.

Motosikletli polis timlerine katılabilmek için erkeklerin en az 1,75, kadınların ise 1,70 boyunda olması gerekiyor.

İyi derecede İngilizce bilmek, insanlarla sık sık diyalog halinde olan yunuslar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Zorlu eğitimler, ileri sürüş ve silah eğitimleriyle de destekleniyor. Düzenli spor ve tekrarlar hayat boyu devam ediyor.

Yunus polisler, motosikleti birer cambaz gibi kullanıyor

Motosikletler, Yunus polislerinin her şeyi. Kimi zaman narkotik kimi zaman asayiş operasyonlarına katılıyorlar. Sıkışık trafikte ya da dar sokaklarda motosikleti bir cambaz gibi kullanıyorlar.

Motosikletli polis ekipleri 1993 yılında dünyada ilk kez Türkiye'de kuruldu. Yunuslar'ın temel görevi ulaşılması zor noktalardaki olaylara hızlı müdehale etmek.

Çocukların ilgisini karşılıksız bırakmıyorlar

Huzur ve güvenliği sağlamak için motosiklet üzerinde gece gündüz demeden çalışıyorlar.

Baş döndürücü mesailerinde tek bir şey için duruyorlar. O da çocuklar...

Yunus polisleri, onları birer kahraman olarak gören çocukların ilgisini hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay