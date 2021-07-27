Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelere PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristler tespit edildi. Bölge kara ateş destek vasıtaları aracılığıyla ateş altına alındı.

"Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde"

6 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin paylaşımında, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verildi.