Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin paylaşımında "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde" denildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelere PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha önlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristler tespit edildi. Bölge kara ateş destek vasıtaları aracılığıyla ateş altına alındı.
"Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde"
6 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin paylaşımında, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verildi.
Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/7LFuo76hMY