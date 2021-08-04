Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında evin balkonunda mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sardığı sitedeki bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.
Beyciler Mahallesi'nden başlayıp, Bodrum ilçesindeki birçok mahallede de etkisini sürdüren yangın, Türkevleri ve Ören mahallelerine ulaştı.
Kuvvetli rüzgarla hızla yayılan alevler, mahalledeki bazı yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bir sitenin sakinleri, evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Yoğun dumanların sardığı sitenin balkonunda mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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