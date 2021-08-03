Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hüseyin Özay hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Hafızalara kazınan pek çok dizide rol alan usta oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi.
Özay son olarak,, TRT 1'de yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey karakterini canlandırıyordu. Özay'ın vefat haberini dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.
1 Ocak 1959'da Samsun Vezirköprü'de dünyaya gelen Özay, 1986 yılında girdiği seslendirme sınavını kazanarak TRT bünyesine katılmıştı.
Hüseyin Özay, çarşamba günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Son Haberler
- 00:33
- 00:35
- 00:29
- 00:20
- 00:13
Sıradaki Haber
Konya'daki saldırıyla ilgili 10 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz