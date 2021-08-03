Datça açıklarında art arda depremler
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün gerçekleşen depremler bugün de devam etti. Saat 01.50 sıralarında Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 22.53'te meydana gelen deprem, yerin 12,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 46.84 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 22:53:15 TSİ
Enlem : 36.3230 N
Boylam : 27.0936 E
Derinlik : 12.70 km
Detay : https://t.co/Sl4TZOsmo5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Aynı bölgede saat 20.40'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Öte yandan saat 16.38'te de ilçede 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.72 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.08.2021, 01:50:45 TSİ
Enlem : 36.3363 N
Boylam : 27.1318 E
Derinlik : 7.15 km
Detay : https://t.co/aO22W0mI14@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'ndeki depremler bugün de etkisini sürdüdü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 01.50'de meydana gelen deprem yerin 7,15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.