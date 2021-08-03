Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına destek
Milli Savunma Bakanlığı, Milas Hava Meydan Komutanlığında görevli askerlerin, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini duyurdu.
Açıklama Bakanlığın Twitter hesabından yapıldı.
Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik'in arazöz ve iş makineleri ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Milas’taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/brT5IJqNyz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Orman Yangını
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