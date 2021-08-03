Açıklama Bakanlığın Twitter hesabından yapıldı.

Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik'in arazöz ve iş makineleri ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.