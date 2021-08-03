Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
OGM: Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır
[Fotoğraf: AA]
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu duyurdu.
OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır" ifadesine yer verildi.
Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 3, 2021
Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz.
#DenizliYanıyor
Etiketler: Orman Yangını
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