Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrantiyev ile görüştü.

Terörle mücadele vurgusu yapıldı

Görüşmede İdlib'te ateşkesin korunmasının önemine vurgu yapılırken anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırlmasının gereği ifade edildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PKK/YPG/PYG ve DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.

Suriye'deki insani krizi hafifletecek ortak adımların atılmasının öneminin altı çizildi. Bu kapsamda Suriye’ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı BMGK kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.