Hasan Mandal, Meclis Müsilaj sorununu araştırma komisyonuna konuk oldu. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hatırlattı.

Deniz suyu sıcaklığının arttığını, biyolojik çeşitliliğinin ise azaldığını vurguladı. Müsilaj tehlikesinin tamamen geçmediğini ifade etti.

“Belli metrelerde hala var olduğunu ve yüzeye çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz” diyen Prof. Dr. Mandal, “Bu yıl olmasa dahi gelecek yıl mutlaka göreceğiz” diye konuştu.

İklim değişikliğiyle küresel mücadele

TÜBİTAK Başkanı, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye dikkat çekti.

Önümüzdeki 10 yılda, karbon salınımının düşürülmesi, tarım ve sanayideki azot-fosfor kirliliğinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

