Görüntüler, 8 Haziran'dan... Müsilajın en yoğun olduğu dönemden.

Kocaeli Karamürsel sahilinde su altı canlılığını artırmak ve dalış turizmine katkı amacıyla batırılan "İnönü" vapuru o tarihte salyayla kaplıydı. Balıklar bölgeyi terk etmişti.

2 aydır süren mücadelenin ardından dalgıçlar batığa yeniden daldı. Bu kez olumlu görüntüyle karşılaşıldı.

Deniz salyasındaki azalma dipteki yaşamı canlandırdı

Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirlerde eylem planı kararlarına uyuluyor. Çevrenin kirletilmemesi için sıkı denetim de uygulanıyor.

25 gündür deniz yüzeyinde müsilajın gözükmediğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Mesut Önem, “Müsilaj oluşumunun tekrarlamadığını ve iyi bir görüntü verdiğini netleştirmiş olduk" dedi.

Marmara'yı havadan gözetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüzeydeki olumlu tabloyu kayıt altına alıyor. Deniz dibi de farklı noktalardaki dalışlarla kontrol ediliyor.

