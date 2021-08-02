Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 27 tutuklama
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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