Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.