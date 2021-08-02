Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: Deprem Ege Denizi Muğla
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