Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Rüzgarın ve kozalakların etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Evler de tehdit altında

Yangına, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 2 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ünde personel müdahale ediyor.

Çandır köyündeki bazı evleri tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar da destek veriyor

Vatandaşlar da yangının köyde yayılmaması için büyük çaba sarf ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangına su tankerleri ile müdahale eden vatandaşlar, tırmık ve küreklerle de alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.