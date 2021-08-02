Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA-TRT Haber-İHA
Isparta'da çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
[Fotoğraf: DHA]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangını çıktı. Kozalakların ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Rüzgarın ve kozalakların etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Evler de tehdit altında
Yangına, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 2 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ünde personel müdahale ediyor.
Çandır köyündeki bazı evleri tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlar da destek veriyor
Vatandaşlar da yangının köyde yayılmaması için büyük çaba sarf ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangına su tankerleri ile müdahale eden vatandaşlar, tırmık ve küreklerle de alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Etiketler: Isparta Orman Yangını Yangın
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