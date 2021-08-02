Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve beraberindeki ekip yağıştan en çok etkilenen mahalle ve mezralarda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Arvas, selden etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını, ilk andan itibaren bütün kurumların yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Tanış da selin etkilediği mahalle ve mezralarda yoğun çalışma yürüttüklerini aktardı.

Alt yapı ve diğer alanlarda yaşanan tahribatın giderilmesi için ekiplerin görev başında olduğunu dile getiren Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak ilk andan itibaren acil müdahale edilmesi gereken alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumlarımızla koordineli şekilde tüm vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Topsakal mahallemize taşkın koruma duvarının yapılmasının ardından parke taşı çalışmasıyla altyapısını yenileyeceğiz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Selden etkilenen Topsakal Mahallesi ile Süngübayır, Toygun ve Yelekli mezralarında AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer kurumların ekipleri hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.