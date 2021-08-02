Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Başalan mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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