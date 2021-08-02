Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden 30 Temmuz Cuma günü yürüyüş yapmak için ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerince yürütülen çalışmalar sırasında Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu.

Ağaca asılı halde bulunan ve Gökkız'a ait olduğu tespit edilen ceset, ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bu arada Gökkız'ın geçtiğimiz haftalarda kendisini büyüten üvey babasını kaybettiği, bu olaydan sonra da psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.