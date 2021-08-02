Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmenden acı haber
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 43 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden 30 Temmuz Cuma günü yürüyüş yapmak için ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerince yürütülen çalışmalar sırasında Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu.
Ağaca asılı halde bulunan ve Gökkız'a ait olduğu tespit edilen ceset, ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Bu arada Gökkız'ın geçtiğimiz haftalarda kendisini büyüten üvey babasını kaybettiği, bu olaydan sonra da psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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