Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı.

6 ilde ise yangınla mücadele havadan ve karadan sürdürülüyor.

Marmaris Hisarönü'nde yerleşim yerleri boşaltıldı, yangına müdahale sürüyor.https://t.co/iiyiNUiCa7 pic.twitter.com/zZwxsuoKsh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Isparta'daki yangın kamerada

Isparta Sütçüler’deki yangın kozalakların ve rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Yangına vatandaşların müdahalesi kameralara yansıdı.

Datça-Marmaris yolu trafiğe kapandı

Karayollar Genel Müdürlüğü, Marmaris'te devam eden yangının yola yaklaşması nedeniyle, Datça-Marmaris yolunun 15.30 itibarı ile trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Alevler evlere ulaştı

Marmaris Hisarönü'nde bir mahalle alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yangına müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor. Alevler arasında kalan mahalle tahliye ediliyor.

Gündoğmuş tahliye ediliyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.

[Fotoğraf: AA]

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkiindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.

Alevlerin tehdit ettiği Bozcalar Mahallesi'nde çalışma başlatan polis, anonslar yaparak yerleşim yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar da bir yandan hayvanlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Alevler, daha sonra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle boşaltılan bazı yerleşim yerlerine de sıçradı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Türlübey Mahallesi'ndeki evlere doğru yaklaştı. Vatandaşlardan anonslarla tedbir amacıyla bölgeyi boşaltması talep edildi. Vatandaşlar, evlerini boşaltmaya başladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.