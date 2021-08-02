Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede bir yangın söndürme uçağı da havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda kişi, ekiplere su ve ayran yardımında bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların bölgeye girişine izin vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulundu.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Türlübey Mahallesi'ndeki bazı evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar, önemli eşyalarla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

Yangına traktörüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaşın, rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kalan traktörü yandı. Yerleşim yerindeki bir biçerdöverle meyve ağaçları ve tarlalardaki saman ve kekikler zarar gördü.