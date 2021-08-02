Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de beton mikseri yan yattı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de otomobille çarpışan beton mikseri devrildi. Kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı, trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da Arnavutköy-Habipler yolu Kayabaşı mevkiinde beton mikseri sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir otomobile çarparak, yan yattı.
Kazada beton mikseri içinde bulunan sürücü yaralanırken yan yatan beton mikseri nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Trafik durma noktasına geldi
Polis ekipleri de yoğunlaşan trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. Arnavutköy-Habipler yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç trafiği oluştu.
Olay yerine gelen vinçle yan yatan mikser kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Binlerce kişi afetzedelere yardım için gönüllü olmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz